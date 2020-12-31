Китай нарастит военное сотрудничество с Россией 

Китай планирует продвигать военное сотрудничество с Россией и способствовать его выходу на более качественный уровень, сообщается на сайте министерства обороны КНР.

По словам официального представителя Минобороны Тань Кэфэя, 2021 год имеет особое значение для двух государств, поскольку в этом году исполняется 20 лет с момента подписания договора России и КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Представитель Минобороны отметил, что отношения государств в военной сфере сохранили высокий статус. Это касается, в частности, визитов на высшем уровне, совместных учений, а также борьбы с пандемией коронавируса.

Министерство намерено поддерживать российско-китайские связи и расширять сотрудничество. Кроме того, в ведомстве планируют продвинуть межармейские отношения государств, а также вносить больший вклад в сохранение мира и стабильности в международном масштабе.