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Москва

К границам России за год приблизились более тысячи воздушных разведсудов 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Более тысячи разведсудов насчитали у границ России
Фото: РИА Новости
Российские военные обнаружили около 2,9 тысячи боевых и более 1,1 тысячи разведывательных воздушных судов, приближавшихся к границам РФ в 2020 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше 1 миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно на боевом дежурстве подразделений радиотехнических войск находятся более 6 тысяч военнослужащих. Специалисты радиотехнических войск принимают участие в проверках дежурных сил с помощью контрольных целей, отрабатывают действия дежурных по ПВО сил при обнаружении условных самолетов-нарушителей госграницы и нарушителей использования воздушного пространства.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2020 году в радиотехнических войсках проведено более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий с радиотехническими подразделениями и частями Воздушно-космических сил, из которых порядка 30% на государственных полигонах Ашулук, Телемба и Пембой", — добавили в Минобороны.

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Армия , Войска , НАТО и Россия , Министерство обороны , Висбаден , Германия , Грузия , США
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