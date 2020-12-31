В России завершился осенний призыв 

"Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, осенний 2020 года призыв граждан на военную службу в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2020 г. N 581 завершен с должным качеством и в срок", — сказали в Минобороны в четверг.