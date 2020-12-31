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В России завершился осенний призыв 

Газета.Ru 20 минут назад
В России завершился осенний призыв
Фото: Газета.Ru
В России завершился осенний призыв на осеннюю службу — в армию направили 128 тысяч человек. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны.

"Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, вызвавшую скептические прогнозы и опасения общественности, осенний 2020 года призыв граждан на военную службу в соответствии с указом президента РФ от 30 сентября 2020 г. N 581 завершен с должным качеством и в срок", — сказали в Минобороны в четверг.

В ведомстве подчеркнули, что в военных комиссариатах меры безопасности были усилены из-за коронавируса. По данным Минобороны, массовое тестирование призывников выявило полторы тысячи зараженных. В России выявили уже 3,1 млн человек с COVID-19.
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Армия , Министерство обороны , Интерфакс