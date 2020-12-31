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Москва

Военный эксперт рассказал, чем закончится воздушная дуэль Су-57 и F-35 

РИА Новости 2 минуты назад
Эксперт рассказал, чем закончится воздушная дуэль Су-57 и F-35
Фото: © РИА Новости / Андрей Катаев
Директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил в беседе с "Вечерней Москвой" о доминировании российского истребителя пятого поколения Су-57 над американским аналогом F-35.
По словам специалиста, отечественный военный аппарат представляет собой технологический шедевр.

"В любой дуэльной ситуации с американским аналогом, будь то F-22 или F-35, у Су-57 больше шансов на победу как в дальнем ракетном, так и ближнем маневренном бою", — высказался Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что Су-57 обладает более совершенной аэродинамической компоновкой, чем у американских аналогов.

"F-35 — самолет легкого класса, Су-57 — более тяжелого класса, он обладает большей боевой мощью. F-35 не соперник Су-57. Су-57 по составу вооружения, ракетному бою превосходит F-57. Это как орел и сова", — добавил он.

Коротченко также отметил высокое качество бортового радиолокационного комплекса с фазированной антенной решеткой у Су-57. Это, по его мнению, обеспечивает высокую эффективность дальнего ракетного поиска.
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Комментарии 1
Армия , Оружие , Су-57 , Игорь Коротченко , Вечерняя Москва
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