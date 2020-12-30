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Москва

СМИ: российские полицейские остались недовольны новогодними премиями 

News.ru 1 час назад
Российские полицейские остались недовольны премиями
Фото: РИА Новости
Среди работников правоохранительных органов зреет недовольство системой премирования. Точкой кипения стали предновогодние начисления, которые оказались самыми низкими со времён реформы МВД.
По крайней мере, такова ситуация в Свердловской области, где рядовым сотрудникам начислили по 10 тысяч рублей, сообщает URA.ru со ссылкой на источник в региональном главке полиции. Ситуацию подогревает то, что вознаграждения для руководящего состава, по его словам, оказались в десятки раз выше.

Рядовым [полицейским] начислено по десять тысяч рублей до вычета налогов. У начальства поощрения в 30 раз больше: у руководителя [ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова] — 350 тысяч рублей, [у] его заместителей — по 300 тысяч, — цитирует инсайдера издание.

Россияне останутся без новогодней премии
Но и это ещё не всё. По заверениям источника, сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) не просто получили мало. С них «ещё соберут дань их наказанные руководители — те, которые не получили премии».
Другой источник в силовой среде уточнил, что меньше ожидаемого перед Новым годом получили не только рядовые сотрудники ППС, но и работники областного управления уголовного розыска, а также управления по борьбе с экономическими преступлениями. Маленькие премии выплачены и инспекторам ГИБДД, добавил он.
В то же время ещё один знакомый с ситуацией инсайдер подчеркнул, что немало полицейских, которые не относятся к руководящему составу, «получили вполне достойные премии». Он заверил, что многое зависело от стажа и результатов работы.
В силовых структурах не стали давать официальных комментариев на эту тему.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил для полицейских региона конкурс по изъятию нелегального алкоголя. Победитель в качестве премии получит 100 тысяч рублей.
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Армия , ГИБДД , МВД
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