Российские полицейские остались недовольны премиями

Среди работников правоохранительных органов зреет недовольство системой премирования. Точкой кипения стали предновогодние начисления, которые оказались самыми низкими со времён реформы МВД.

По крайней мере, такова ситуация в Свердловской области , где рядовым сотрудникам начислили по 10 тысяч рублей, сообщает URA.ru со ссылкой на источник в региональном главке полиции. Ситуацию подогревает то, что вознаграждения для руководящего состава, по его словам, оказались в десятки раз выше.

Рядовым [полицейским] начислено по десять тысяч рублей до вычета налогов. У начальства поощрения в 30 раз больше: у руководителя [ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова] — 350 тысяч рублей, [у] его заместителей — по 300 тысяч, — цитирует инсайдера издание.

Но и это ещё не всё. По заверениям источника, сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) не просто получили мало. С них «ещё соберут дань их наказанные руководители — те, которые не получили премии».

Другой источник в силовой среде уточнил, что меньше ожидаемого перед Новым годом получили не только рядовые сотрудники ППС, но и работники областного управления уголовного розыска, а также управления по борьбе с экономическими преступлениями. Маленькие премии выплачены и инспекторам ГИБДД , добавил он.

В то же время ещё один знакомый с ситуацией инсайдер подчеркнул, что немало полицейских, которые не относятся к руководящему составу, «получили вполне достойные премии». Он заверил, что многое зависело от стажа и результатов работы.

В силовых структурах не стали давать официальных комментариев на эту тему.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил для полицейских региона конкурс по изъятию нелегального алкоголя. Победитель в качестве премии получит 100 тысяч рублей.