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Москва

США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
США отправили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 для демонстрации силы, сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил.
США на время разместили два бомбардировщика B-52 на Ближнем Востоке, они прибыли с базы Майнот в штате Северная Дакота, передает ТАСС со ссылкой на СЕНТКОМ.
Отмечается, что за последние 45 дней это уже третья переброска американских бомбардировщиков в регион. США таким образом пытаются демонстрировать свой потенциал, чтобы «подчеркнуть военную приверженность обеспечению региональной безопасности» и показать наличие «уникальной способности без промедления осуществлять развертывание подавляющей боевой мощи» по всему миру.
Это развертывание на Ближнем Востоке — «ясный сигнал сдерживания», адресованный «всем, кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам», добавили в СЕНТКОМ.
При этом глава СЕНТКОМ генерал Фрэнк Маккензи заявил, что США не стремится к конфликту. «Но никому не следует недооценивать нашу способность защищать свои силы или действовать решительно в ответ на любое нападение», — отметил он.
Ранее Пентагон уже сообщал, что направлял свои бомбардировщики на Ближний Восток «для сдерживания агрессии» в регионе. Между тем в начале декабря американский B-52 совершил экстренную посадку на авиабазе Fairford в английском графстве Глостершир после того, как во время полета у него отказал один из двигателей.
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Комментарии 32
Армия , Видео , Пентагон , ИТАР-ТАСС , США
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