В Сибири завершился первый этап вакцинации военнослужащих 

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в части Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа.

Четыре сотни доз вакцины были доставлены поездом из Санкт-Петербурга в специальных охлаждающих термо-контейнерах. Первыми прививку сделали военные медики, а также специалисты подразделений, которые несут боевое дежурство в преддверии праздников и в новогоднюю ночь.

В Сибири завершился начальный этап вакцинации от коронавируса. В нем на добровольной основе приняли участие более 1200 военнослужащих из соединений и частей, расположенных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Через три недели они пройдут ревакцинацию вторым компонентом.