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В Сибири завершился первый этап вакцинации военнослужащих 

ТК «Звезда» и ещё 1 5 часов назад
В Сибири завершился первый этап вакцинации военнослужащих
Фото: РИА Новости
Первая партия вакцины от коронавируса поступила в части Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа.
Четыре сотни доз вакцины были доставлены поездом из Санкт-Петербурга в специальных охлаждающих термо-контейнерах. Первыми прививку сделали военные медики, а также специалисты подразделений, которые несут боевое дежурство в преддверии праздников и в новогоднюю ночь.
В Сибири завершился начальный этап вакцинации от коронавируса. В нем на добровольной основе приняли участие более 1200 военнослужащих из соединений и частей, расположенных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях. Через три недели они пройдут ревакцинацию вторым компонентом.
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Армия , Алтайский Край , Санкт-Петербург
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