Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

ВМС США получили новейшие ядерные боеголовки малой мощности 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
ВМС США получили новейшие ядерные боеголовки малой мощности
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты закончили запланированное производство ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для МБР Trident, заявило Национальное управление ядерной безопасности США.

«В 2020 финансовом году сборка W76-2 была завешена, все количество произведено и передано ВМС», — цитирует отчет ведомства РИА «Новости».

Управление не уточнило число произведенных боеголовок и количество оснащенных ими носителей.
В 2018 году сообщалось, что американские ВМС начали работы по созданию ядерного оружия малой мощности W76-2. W76-2 создаются на основе W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5–6 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Издание Popular Mechanics предполагало, что действующий американский лидер Дональд Трамп, говоривший «о совершенно новом типе вооружений», имел в виду «модифицированную боеголовку W76 под названием W76-2, которая производит взрыв меньшей мощности».
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 Путин призвал заменить «кукурузник» Ан-2 новым самолетом «Байкал» Путин призвал заменить «кукурузник» Ан-2 новым самолетом «Байкал» Эксперт объяснил опасения Запада по поводу российского «гиперзвука» Эксперт объяснил опасения Запада по поводу российского «гиперзвука»
Комментарии
Армия , В мире , Дональд Трамп , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение