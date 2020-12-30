ВМС США получили новейшие ядерные боеголовки малой мощности 

Соединенные Штаты закончили запланированное производство ядерных боеголовок малой мощности W76-2 для МБР Trident, заявило Национальное управление ядерной безопасности США.
«В 2020 финансовом году сборка W76-2 была завешена, все количество произведено и передано ВМС», — цитирует отчет ведомства РИА «Новости».
Управление не уточнило число произведенных боеголовок и количество оснащенных ими носителей.
В 2018 году сообщалось, что американские ВМС начали работы по созданию ядерного оружия малой мощности W76-2. W76-2 создаются на основе W76-1 за счет удаления термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия). В результате останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5–6 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Издание Popular Mechanics предполагало, что действующий американский лидер Дональд Трамп, говоривший «о совершенно новом типе вооружений», имел в виду «модифицированную боеголовку W76 под названием W76-2, которая производит взрыв меньшей мощности».