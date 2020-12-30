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МИД Турции опроверг создание рабочей группы с США по С-400 

Российская Газета 1 час назад
МИД Турции опроверг создание рабочей группы с США по С-400
Фото: РИА Новости
МИД Турции дезавуировал ошибочные сообщения турецких СМИ со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства республики Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара и Вашингтон якобы сформировали рабочую группу по урегулированию ситуации вокруг приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе, на данный момент "между ведомствами Турции и США будет создана совместная группа на техническом уровне по теме санкций". Напомним, что рестрикции против Анкары были ранее введены Вашингтоном из-за закупки турецкой стороной комплексов С-400.
Накануне, отвечая на вопрос "РГ" по итогам состоявшихся в Сочи российско-турецких переговоров, Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова к диалогу с США и западными партнерами по этому вопросу, равно как и по другим проблемам, вызывающим взаимную озабоченность.
Вместе с тем, по словам главы МИД Турции, введенные Вашингтоном санкции "являются агрессией против суверенных прав нашей страны" и договор о приобретении Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 остается в силе.
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Армия , В мире , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , Анкара , Краснодарский Край , США , Сочи , Турция
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