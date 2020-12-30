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Москва

Путин призвал наконец заменить «кукурузник» Ан-2 новым самолетом «Байкал» 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Новый небольшой самолет "Байкал", который сможет заменить в небе "кукурузник" Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В конце концов уже нужно заменить Ан-2", — сказал глава государства, говоря о развитии всей цепочки авиации, начиная с самых небольших самолетов.

Путин в связи с этим обратил внимание на девятиместный самолет "Байкал", который будет производиться в Улан-Удэ. "В 2021 году опытный образец должен быть готов, а в 2024 году должна начаться серия, самолет должен полететь в первом квартале", — сказал президент.
В целом, по словам Путина, в России "нужно создать всю цепочку авиационной отечественной техники, которая бы обслуживала" граждан РФ. "Следующий по линейке — L-410, это уже 19 мест, и L-610 — это 44 места, в 2024 году должен полететь", — сказал президент, выразив надежду, что в Екатеринбурге будет налажено соответствующее производство. "Затем по этой линеечке у нас идет Ил-114-300, он уже поднялся в воздух, причем с отечественными двигателями ПД-14, и это очень важно", — продолжил Путин, напомнив, что этот проект, для запуска которого на первом этапе специально выделялись средства "Роснефтегаза", "ни в коем случае нельзя потерять". Также глава государства напомнил о "Суперджете" и призвал сделать все, чтобы в серийное производство в начале 2023 года пошел МС-21 с отечественным двигателем ПД-14.
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"Мы говорили о необходимости "сшивать" страну, и здесь с такой территорией, как у России, без авиации не обойтись, это совершенно очевидная вещь", — подчеркнул Путин.

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Армия , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Республика Бурятия , Свердловская Область , Улан-Удэ , Уральский
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