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Баку: вооружённые группировки надеются на реванш в Нагорном Карабахе 

News.ru 30 декабря 2020
Ряд вооружённых группировок до сих пор надеются взять реванш в Нагорном Карабахе, что дестабилизирует регион и создаёт необходимость адекватных ответных мер, но в общем режим прекращения огня соблюдается, а случаи его нарушения единичны, рассказал журналистам посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы.
Он отметил, что при активном содействии миротворцев из РФ Баку удалось взять под контроль ситуацию, возникшую 10 декабря 2020 года в сёлах Ходжавендского района.
27 декабря небольшой отряд армянских вооружённых сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. Один военнослужащий азербайджанской армии погиб и один получил ранение. В результате ответных действий шесть членов незаконной армянской вооружённой группировки были уничтожены, — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что в «карабахском конфликте поставлена точка» и все «горячие головы» должны это понять и признать, и чем скорее это произойдёт, тем лучше для региона.
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Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.
27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.
Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан преобразит разрушенную территорию Нагорного Карабаха в «настоящий рай». Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев.
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Армия , Видео , Новости регионов , Война в Сирии , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости
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