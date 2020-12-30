Ряд вооружённых группировок до сих пор надеются взять реванш в Нагорном Карабахе, что дестабилизирует регион и создаёт необходимость адекватных ответных мер, но в общем режим прекращения огня соблюдается, а случаи его нарушения единичны, рассказал журналистам посол Азербайджана РФ Полад Бюльбюль оглы.

Он отметил, что при активном содействии миротворцев из РФ Баку удалось взять под контроль ситуацию, возникшую 10 декабря 2020 года в сёлах Ходжавендского района.

27 декабря небольшой отряд армянских вооружённых сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. Один военнослужащий азербайджанской армии погиб и один получил ранение. В результате ответных действий шесть членов незаконной армянской вооружённой группировки были уничтожены, — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что в «карабахском конфликте поставлена точка» и все «горячие головы» должны это понять и признать, и чем скорее это произойдёт, тем лучше для региона.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев Владимир Путин , а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан преобразит разрушенную территорию Нагорного Карабаха в «настоящий рай». Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев.