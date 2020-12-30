Гумпомощь школьникам Степанакерта попала на видео 

29 декабря Российские миротворцы вручили новогодние подарки ученикам двух школ в Степанакерте. В ходе гуманитарной акции российские миротворцы подарили ученикам школьные рюкзаки, канцелярские товары и принадлежности, а также наборы со сладостями. Вместе с наборами российские миротворцы передали школьникам открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями от юнармейцев России.

Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным видам боевой подготовки, в том числе тактической, тактико-специальной, огневой, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.