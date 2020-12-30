Видео занятий миротворцев по боевой подготовке 

29 декабря военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе приступили к занятиям по основным предметам боевой подготовки. Военнослужащие провели стрельбы по различным типам мишеней из автоматов и пулемётов, снайперских винтовок, подствольных и ручных противотанковых гранатомётов, а также из вооружения бронетранспортеров «БТР-82А». Несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на наблюдательных постах, командованием российского миротворческого контингента спланированы занятия по основным видам боевой подготовки, в том числе тактической, тактико-специальной, огневой, а также вождению боевых машин и другой специальной автомобильной техники.