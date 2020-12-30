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Москва

Видео вручения орденов Суворова и Жукова 

Вадим Дроздов 1 час назад
29 декабря инистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил ордена Суворова и Жукова командованию Военно-транспортной авиации, 929-му Государственному лётно-испытательному центру, Военной академии РВСН, 7-й военной базе Южного военного округа и 3-й отдельной бригаде спецназначения Центрального военного округа. Соответствующие указы подписал Президент РФ Владимир Путин.
«Награждение орденами Суворова и Жукова — это достойная оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы будете и впредь честно выполнять воинский долг, способствовать повышению оборонной мощи России и защите её национальных интересов», — сказал Сергей Шойгу на церемонии вручения государственных наград.
Армия , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин , РВСН
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