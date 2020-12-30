Видео вручения орденов Суворова и Жукова 

29 декабря инистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил ордена Суворова и Жукова командованию Военно-транспортной авиации, 929-му Государственному лётно-испытательному центру, Военной академии РВСН , 7-й военной базе Южного военного округа и 3-й отдельной бригаде спецназначения Центрального военного округа. Соответствующие указы подписал Президент РФ Владимир Путин

«Награждение орденами Суворова и Жукова — это достойная оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы будете и впредь честно выполнять воинский долг, способствовать повышению оборонной мощи России и защите её национальных интересов», — сказал Сергей Шойгу на церемонии вручения государственных наград.