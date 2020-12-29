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Москва

Столтенберг: турецкие С-400 российского производства угрожают авиации НАТО 

News.ru 1 час назад
Российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока.
По его словам, НАТО, в связи с этим, приветствует переговоры Турции с остальными государствами-членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T, передаёт агенство Dpa.

Это системы, которые укрепят возможности авиаобороны Турции и одновременно смогут быть интегрированы в систему обороны НАТО, — считает Столтенберг.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника на НАТО новых американских истребителей.
Системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские военные во время учений пытались с помощью самоходной гаубицы ХМ1299 уничтожить зенитно-ракетный комплекс «Куб» советского производства. Мишень находилась от гаубицы на расстоянии 70 километров. Цель удалось поразить только с третьей попытки.
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Армия , Видео , Реджеп Эрдоган , Йенс Столтенберг , НАТО , ИА DPA
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