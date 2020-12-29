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Москва

Стрельбы ракетами «Уран» попали на видео 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
28 декабря прошли стрельбы крылатыми ракетами «Уран» с борта фрегата «Маршал Шапошников» в Японском море. Видео с военных учений опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.
Ремонт и модернизация фрегата «Маршал Шапошников» велся на базе центра судоремонта «Дальзавод»» во Владивостоке. На корабле выполнен ремонт донно-забортной арматуры, заменена часть корпусных конструкций, смонтировано новое оборудование и установлены современные комплексы ударного ракетного оружия.
Ранее в заливе Петра Великого также прошли артиллерийские стрельбы фрегата по воздушным и морским целям. Огонь по мишеням велся из универсальной корабельной артиллерийской установки А-190.
Армия , Видео , Дальзавод
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