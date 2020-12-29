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Москва

Новые расчёты С-400 «Триумф» попали на видео 

Вадим Дроздов 51 минуту назад
25 декабря боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", которые поступили на вооружение зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), заступили на первое боевое дежурство по охране воздушного пространства в Свердловской области.
"Личному составу полка в торжественной обстановке был зачитан приказ о заступлении на боевое дежурство, расчеты С-400 "Триумф" привели зенитные ракетные системы в готовность № 1 и приступили к выполнению задач по охране воздушного пространства на боевых позициях в уральской зоне ответственности противовоздушной обороны", — говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.
Армия , Видео , Министерство обороны
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