Новые расчёты С-400 «Триумф» попали на видео 

25 декабря боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", которые поступили на вооружение зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), заступили на первое боевое дежурство по охране воздушного пространства в Свердловской области.
"Личному составу полка в торжественной обстановке был зачитан приказ о заступлении на боевое дежурство, расчеты С-400 "Триумф" привели зенитные ракетные системы в готовность № 1 и приступили к выполнению задач по охране воздушного пространства на боевых позициях в уральской зоне ответственности противовоздушной обороны", — говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.