Новые расчёты С-400 «Триумф» попали на видео 

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25 декабря боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", которые поступили на вооружение зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), заступили на первое боевое дежурство по охране воздушного пространства в Свердловской области.