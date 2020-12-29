Прием пациентов в госпитале в Ялте попал на видео 

28 декабря военные медики Черноморского флота РФ начали оказывать помощь в мобильном госпитале, развернутом в Ялте. Видео о работе нового медцентра опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.
"Все поступившие граждане были осмотрены квалифицированными медицинскими специалистами и будут получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях мобильного госпиталя", — отметили в военном ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам сообщил, что два госпиталя Минобороны для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции развернут в Симферополе и Ялте.