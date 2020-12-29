Новый медцентр Минобороны во Владикавказе на видео 

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28 декабря Министерство обороны Российской Федерации сдало в эксплуатацию многопрофильный медицинский центр во Владикавказе . Лечебное учреждение будет оказывать первичную специализированную медицинскую помощь. Оно укомплектовано современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе цифровым флюорографическим и рентгеновским аппаратами, компьютерным томографом, электрокардиографом и ультразвуковой диагностической системой. В составе центра хирургическое и терапевтическое отделения, инфекционный и пульмонологический кабинеты, отделения функциональной диагностики, неотложной помощи и лучевой диагностики, а также клинико-диагностическая лаборатория. В новом комплексе предусмотрено зонирование помещений с разделением технологических потоков.

Пятиэтажный корпус рассчитан на 300 посещений. В нем будут трудиться более 100 высококвалифицированных специалистов.