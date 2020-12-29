В Норвегии заявили о подталкивании России к войне за Арктику

Под давлением США Норвегия провоцирует Россию на войну за Арктику, тем самым отказываясь от многолетней политики "сдерживания и умиротворения".

Такое мнение выразил главный редактор издания NRK Арне Хольм. Он считает, что Вашингтон управляет норвежской политикой в области обороны и безопасности.

По словам журналиста, Соединенные Штаты строят в Норвегии радиолокационную станцию, совершенствуют порты и аэродромы. Кроме того, армия Норвегии ранее впервые за долгое время приняла участие в военных учениях НАТО в Баренцевом море.

"Все эти действия неминуемо спровоцируют Россию на конфликт. Все заявления политиков из Америки говорят о том, что мировая элита нацелилась на дележ арктических территорий", — написал Хольм.

Он также отметил, что из-за давления Вашингтона перед Норвегией встают серьезные вызовы.

Если США продолжать гнуть свою линию, что соперничество этой страны и России может развернуться в регионе, где проживает около 10% норвежцев. Хольм назвал действия Соединенных Штатов, а теперь и Норвегии, которая проводит учения близ границы, настоящей провокацией, на которую Москва непременно ответит.