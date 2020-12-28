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Миротворцы РФ помогли вернуться в Карабах более 45 тысячам беженцев 

Российская Газета 1 час назад
Миротворцы помогли вернуться в Карабах 45 тысячам беженцев
Фото: ТАСС
Информационные сообщения с Южного Кавказа рассказывают, в каких непростых условиях приходится выполнять задачи в Нагорном Карабахе российским миротворцам.
Ленты буквально каждую неделю выдают новости, свидетельствующие, что недавний вооруженный конфликт в регионе оставил глубокий след в сердцах и душах людей. Кто-то не может смириться с потерей друзей и близких. Кого-то, ослепленного эмоциями, тянет по малейшему поводу схватиться за оружие. Небольшие вооруженные инциденты в Карабахе, к сожалению, бывают, и не допустить их разгорания в новую бойню в состоянии только наши военнослужащие.
Они день за днем несут службу на 23 наблюдательных постах. Сопровождают автобусы с возвращающимися домой беженцами — таких уже более 45 тысяч. Проводят по дорогам воинские колонны. Очищают местность от мин и снарядов, помогают больным и обездоленным местным жителям.
Эта служба не просто тяжелая, но и чрезвычайно опасная. Достаточно вспомнить, что во время миротворческой операции в Нагорном Карабахе погиб один российский сапер, а другой военный был ранен.
Но жизнь продолжается, и поставленные задачи нашим миротворцам приходится решать день за днем. О них потом рассказывают в бюллетенях Минобороны России и на специальных брифингах в Москве.
По последним данным ведомства, российские инженерные подразделения разминировали в Карабахе уже более 300 гектаров местности, свыше 120 километров дорог и 505 домостроений. "Обнаружено и обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов", — уточнили в министерстве.
Известно, что главным образом речь идет об артиллерийских снарядах, боеприпасах к минометам, ручных гранатах, а также зарядах к ручным гранатометам. Саперы со всеми мерами предосторожности уничтожают их на полигонах или взрывают на месте.
И еще одна свежая новость с Южного Кавказа. "За прошедшие сутки российские военные медики оказали помощь 21 жителю населенного пункта Кагарци", — сообщили вчера в Минобороны России. Всего же таких пациентов у наших военврачей набралось более 900, в том числе свыше 120 детишек.
В ведомстве говорят, что обращения местных жителей, как правило, связаны с обострением различных хронических недугов, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Повышенным спросом также пользуются наши стоматологи.
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Армия , Министерство обороны , Москва
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