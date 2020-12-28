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Разведчики получили на вооружение новые беспилотники «Тахион» в Алтайском крае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Разведчики получили на вооружение беспилотники «Тахион»
Фото: Минобороны РФ
В разведывательное подразделение мотострелкового соединения Центрального военного округа в Алтайском крае поступили беспилотные летательные аппараты «Тахион», сообщает пресс-служба ЦВО. Количество полученных беспилотников не уточняется.
«Тахион» предназначен для ведения воздушной разведки как днем, так и ночью. Беспилотник можно применять при неблагоприятной погоде, в том числе при сильном ветре, рабочий диапазон температур очень широкий.
Аппарат способен не только передавать на землю фотографии и видео, находясь в воздухе, но может использоваться в качестве ретранслятора связи.
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Армия , Алтайский Край
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