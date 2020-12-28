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Генерал-полковник Лапин: боевая мощь ЦВО возросла на 7% за 2020 год 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Лапин: боевая мощь ЦВО возросла на 7% за 2020 год
Фото: Министерство Обороны России
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Лапин подвел итоги 2020 года.

«В результате выполнения мероприятий, предусмотренных планом деятельности на 2020 год, увеличили боевую мощь округа на 7%», — подчеркнул он.

Также командующий округом отметил формирование новых подразделений — инженерно-саперного полка в Тюменской области, а также двух рот спецназа — в Самаре и Новосибирске.
За год было проведено более восьми сотен учений, отработано более 76 тысяч практических занятий с боевыми стрельбами и вождением военной техники. При этом тренировки проходили не только днем, но и ночью — причем в половине из случаев.
Активно шло и строительство аэродромов, полигонов и военных городков. В округе было возведено 279 зданий и сооружений. Результатом стало как улучшение условий проживания военнослужащих и их семей, так и повышение качества медобслуживания. А также хранения и ремонта военной техники.
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Армия , Новосибирск , Новосибирская Область , Самара , Самарская Область , Тюменская Область
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