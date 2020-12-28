Борисов: залп «Булавы» снял вопросы о боеготовности ракеты

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Юрий Борисов. Пуск четырех баллистических ракет «Булава» с атомарины «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря 12 декабря доказал полную боеготовность ракеты. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал вице-премьер РФ

«Успешный пуск, залп «Булавы» … снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты. И сегодня практически это основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Владимир Мономах» 12 декабря выполнил пуск четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря в рамках масштабной тренировки стратегических сил. Пуск ракет выполнялся из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области на дальность свыше 5,5 тысячи километров. Полет прошел в штатном режиме.

Ранее о залповой стрельбе сразу четырьмя МБР «Булава» 22 мая 2018 года сообщал Северный флот России. Тогда стратегическая подлодка «Юрий Долгорукий» произвела пуск четырех ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, напоминает «Интерфакс»

«Владимир Мономах» — российский атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955 «Борей». Основное вооружение — 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 «Булава».