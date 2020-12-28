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Российский беспилотник впервые применил управляемые ракеты 

РИА Новости и ещё 2 23 минуты назад
Российский беспилотник впервые применил управляемые ракеты
Фото: РИА Новости
Беспилотный летательный аппарат "Орион" провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Он стал первым российским беспилотником, использовавшим оружие такого типа. Помимо этого, "Орион" отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб.
Массовое поступление БПЛА в войска "восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники", отметил собеседник агентства. Представители компании-разработчика дрона "Кронштадт" эту информацию не прокомментировали.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что первые комплексы "Орион" уже передали Военно-космическим силам. В недавно опубликованном ведомством календаре на 2021 год беспилотник впервые официально показали с подвешенным вооружением — корректируемыми авиабомбами КАБ-20.
"Орион" разрабатывают с 2011 года в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". Он относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток, максимальная взлетная масса достигает 1100 килограммов, боевая нагрузка — до 250 килограммов.
О том, что Министерство обороны и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников, стало известно на форуме "Армия-2020". В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса передали в апреле этого года.
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Комментарии 9
Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , РИА Новости , Кронштадт , Санкт-Петербург
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