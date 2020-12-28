Российский беспилотник впервые применил управляемые ракеты 

Беспилотный летательный аппарат "Орион" провел пуски малогабаритных управляемых ракет, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он стал первым российским беспилотником, использовавшим оружие такого типа. Помимо этого, "Орион" отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб.

Массовое поступление БПЛА в войска "восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники", отметил собеседник агентства. Представители компании-разработчика дрона " Кронштадт " эту информацию не прокомментировали.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что первые комплексы "Орион" уже передали Военно-космическим силам. В недавно опубликованном ведомством календаре на 2021 год беспилотник впервые официально показали с подвешенным вооружением — корректируемыми авиабомбами КАБ-20.

"Орион" разрабатывают с 2011 года в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец". Он относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток, максимальная взлетная масса достигает 1100 килограммов, боевая нагрузка — до 250 килограммов.

О том, что Министерство обороны и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников, стало известно на форуме "Армия-2020". В опытно-войсковую эксплуатацию первый комплект беспилотного комплекса передали в апреле этого года.