Гражданским служащим предлагают дать право на госзащиту 

Гражданских служащих Вооруженных сил РФ и органов внешней разведки, принимавших участие в борьбе с терроризмом и в спецоперациях, предлагают включить в перечень граждан, подлежащих государственной защите. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.

Документ разработан правительством. Предлагается отнести к лицам, подлежащим госзащите, ряд категорий федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил РФ и органов внешней разведки. Речь идёт о людях, которые принимали непосредственное участие в борьбе с терроризмом, в специальных операциях, выполняли специальные функции по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Авторы инициативы указывают, что по законодательству гражданские служащие относятся к личному составу Вооруженных Сил и органов внешней разведки. Наравне с военнослужащими их привлекают к мероприятиям по борьбе с терроризмом, к специальным операциям. Гражданские служащие, например, участвовали в военной операции в Сирии. Но при этом сейчас на них не распространяются положения закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Законопроект направлен на устранение этого законодательного пробела.