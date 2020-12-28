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Гражданским служащим предлагают дать право на госзащиту 

Парламентская газета 1 час назад
Гражданским служащим предлагают дать право на госзащиту
Фото: ТАСС
Гражданских служащих Вооруженных сил РФ и органов внешней разведки, принимавших участие в борьбе с терроризмом и в спецоперациях, предлагают включить в перечень граждан, подлежащих государственной защите. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседаниях в весеннюю сессию.
Документ разработан правительством. Предлагается отнести к лицам, подлежащим госзащите, ряд категорий федеральных государственных гражданских служащих Вооруженных Сил РФ и органов внешней разведки. Речь идёт о людях, которые принимали непосредственное участие в борьбе с терроризмом, в специальных операциях, выполняли специальные функции по обеспечению безопасности Российской Федерации.
Авторы инициативы указывают, что по законодательству гражданские служащие относятся к личному составу Вооруженных Сил и органов внешней разведки. Наравне с военнослужащими их привлекают к мероприятиям по борьбе с терроризмом, к специальным операциям. Гражданские служащие, например, участвовали в военной операции в Сирии. Но при этом сейчас на них не распространяются положения закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Законопроект направлен на устранение этого законодательного пробела.
Также в документе уточняется, что государственной защите подлежат сотрудники войск Национальной гвардии Российской Федерации, принимающие участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.
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Армия , Войска , Росгвардия , Госдума , Сирия
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