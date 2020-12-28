Армения назвала условие для вмешательства России

«В результате действий (на границе. — RT) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только Вооружённые силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого», — цитирует РИА Новости Пашиняна.