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Пашинян заявил, что Россия вмешается при посягательстве на Армению 

RT на русском и ещё 2 32 минуты назад
Армения назвала условие для вмешательства России
Фото: РИА Новости
Армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении заявил, что «в случае посягательства против Сюника вмешаются не только Вооружённые силы Армении, но и Россия».
Он отметил, что «самый главный вопрос — обеспечение безопасности».

«В результате действий (на границе. — RT) пресечена война в Сюнике. Не только сегодня, но и в целом, так как сейчас мы размещены так, что в случае посягательства против Сюника вмешаются не только Вооружённые силы Армении, но и Россия. Это сделано только для этого», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

В конце ноября сообщалось, что по просьбе армянской стороны российские пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана.
Пашинян заявлял, что российские пограничники в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении обеспечивают безопасность и выполнение договорённостей о прекращении боевых действий в регионе.
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Комментарии 5
Армия , В мире , Войска , Никол Пашинян , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Баку
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