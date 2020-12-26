Курды забросали камнями российскую военную базу в Сирии 

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Телеграм-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео, на котором курды забрасывают камнями российскую военную базу в сирийском Айн-Иссе.

Так они выказали недовольство тем, что российские силы якобы не помогают предотвратить агрессию против курдов со стороны боевиков, подконтрольных Турции.

Ранее «Рамблер» сообщал , что протурецкие боевики напали на населенный пункт Айн Исса и совершили налет на правительственные силы в провинции Хасака.

Для предотвращения новых провокаций и обеспечения мира в регионе, россияне развернули новый пункт в западной части Айн Иссы.