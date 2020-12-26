Курды забросали камнями российскую военную базу в Сирии 

Телеграм-канал «Военный обозреватель» опубликовал видео, на котором курды забрасывают камнями российскую военную базу в сирийском Айн-Иссе.
Так они выказали недовольство тем, что российские силы якобы не помогают предотвратить агрессию против курдов со стороны боевиков, подконтрольных Турции.
Ранее «Рамблер» сообщал, что протурецкие боевики напали на населенный пункт Айн Исса и совершили налет на правительственные силы в провинции Хасака.
Для предотвращения новых провокаций и обеспечения мира в регионе, россияне развернули новый пункт в западной части Айн Иссы.