Советский разведчик, бывший офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк скончался по естественным причинам. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на начальника пресс-бюро Службы внешней разведки Сергея Иванова.

По его словам, у Блейка резко поднялось давление. Врачи сумели нормализовать самочувствие мужчины. Одна экс-разведчику снова стало плохо и через несколько минут он умер.

Ранее стало известно, что Блейк ушел из жизни в возрасте 98 лет.

Джордж Блейк (George Blake) появился на свет 11 ноября 1922 года в Роттердаме Нидерланды ). В 1942 году он переехал в Англию . В августе 1944 года его перевели в голландскую секцию британской разведки MI6. В 1948 году Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле, он должен был собирать информацию о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. Весной 1951 года, во время корейской войны, Блейк через корейского офицера передает записку в посольство СССР с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На тех встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и передал ценные данные об английских спецслужбах.

После подписания перемирия в Корее в 1953 году Блейк вернулся в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6, он передавал Москве сведения о военном министерстве Англии и информацию об уровне осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. В дальнейшем ЦРУ стало известно о деятельности Блейка. В 1961 году его арестовали и осудили к 42 годам заключения. Спустя четыре года ему помогли сбежать из тюрьмы.

В 1965 году он перебрался через Берлин в Москву. Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Кроме того, он получил множество наград за свою работу.