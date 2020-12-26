Поставленные Россией Сирии С-300 впервые атаковали израильские цели 

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Российские С-300, поставленные Сирии , впервые атаковали израильские цели.

Сегодня ночью ПВО Сирии отразили израильский обстрел района Масьяф в провинции Хама, сбив большинство ракет противника. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Он рассказал, что в 00:40 Израиль выпустил серию ракет из воздушного пространства Ливана севернее города Триполи в направлении Масьяфа на западе провинции Хама.

Издание Avia.pro пишет , что сирийская армия впервые применила комплексы С-300 для поражения израильских ракет. Речь идёт о комплексах, расположенных как раз недалеко от Масьяфа. Удары наносились исключительно по ракетам противника, израильская сторона потерь не понесла.

Пока неизвестно, сколько ракет удалось перехватить комплексам С-300. По данным спутниковых снимков, минимум шесть ракет смогли поразить свои цели на территории Сирии.