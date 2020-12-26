Два корабля КНР вошли в территориальные воды Японии

Два китайских корабля вечером в субботу вошли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку, сообщил телеканал NHK со ссылкой на службу безопасности на море.

Инцидент произошел около 16 часов (10.00 МСК). Это уже второй случай за эту неделю и 24-й с начала года. Японская служба безопасности на море призывает их покинуть территориальные воды.

В предыдущий раз китайские корабли заходили в территориальные воды Японии в этом районе 23 декабря. Правительство Японии заявило протест.

Китайские корабли заметно усилили свое присутствие в районе островов Сенкаку осенью этого года. Так, в середине октября китайские корабли зашли в территориальные воды Японии и находились в них более 50 часов. Это стало рекордом по длительности пребывания в районе. Предыдущий аналогичный инцидент произошел в июле этого года, тогда китайские корабли находились в территориальных водах 39 часов.

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.