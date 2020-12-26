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МО РФ: военное противоборство в космосе и киберсфере грозит инцидентами с ядерным оружием

В Казани открылся фестиваль "Денис Мацуев у друзей"

США провели учения на Аляске, в которых были задействованы более 30 истребителей