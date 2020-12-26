Израильские военные подорвались на границе с Ливаном 

Патруль израильской армии подорвался на границе с Ливаном . В результате произошедшего несколько человек получили ранения. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили ливанские СМИ.

На момент происшествия военные Израиля патрулировали территорию в районе поселения Удейси. Населённый пункт находится на границе с Ливаном. На пути патруля сработало взрывное устройство. Исходя из обнародованных данных, несколько военных получили ранения.

Израильский патруль сегодня утром подорвался на оккупированной части пограничного поселения Удейси, — сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Как ранее передавал NEWS.ru, ВС Израиля нанесли ответные удары по объектам палестинского движения ХАМАС после запуска ракет с территории Газы.

В израильской армии сообщили, что ударов было нанесено несколько, одной из целей стал ракетостроительный комплекс.