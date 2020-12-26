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Израильские военные подорвались на границе с Ливаном 

News.ru 58 минут назад
Израильские военные подорвались на границе с Ливаном
Фото: vk.com/idf_rus
Патруль израильской армии подорвался на границе с Ливаном. В результате произошедшего несколько человек получили ранения. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили ливанские СМИ.
На момент происшествия военные Израиля патрулировали территорию в районе поселения Удейси. Населённый пункт находится на границе с Ливаном. На пути патруля сработало взрывное устройство. Исходя из обнародованных данных, несколько военных получили ранения.

Израильский патруль сегодня утром подорвался на оккупированной части пограничного поселения Удейси, — сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Как ранее передавал NEWS.ru, ВС Израиля нанесли ответные удары по объектам палестинского движения ХАМАС после запуска ракет с территории Газы.
В израильской армии сообщили, что ударов было нанесено несколько, одной из целей стал ракетостроительный комплекс.
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Армия , Хамас , Газа , Израиль , Ливан , Палестина
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