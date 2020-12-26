Умер советский разведчик Джордж Блейк 

"Пришло горькое известие — не стало легендарного Джорджа Блейка", — сказал Иванов.

Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме Нидерланды ). В 1942 году перебрался в Англию . В августе 1944 года Блейка перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.

В 1948 года Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле . Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена . Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передает записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил свое сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. На основе сведений Блейка внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американской и британской разведками к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.

Из-за предательства сотрудника польской разведки Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюремного заключения. После четырех лет тюремного заключения был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву.

Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).

Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открытом в сентябре нынешнего года на территории штаб-квартиры СВР.