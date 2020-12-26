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Черноморский флот провёл учения по внезапной подготовке кораблей к бою 

RT на русском 1 час назад
Черноморский флот провёл учения по внезапной подготовке кораблей к бою
Фото: РИА Новости
Черноморский флот России провёл в Севастополе и Новороссийске учения по внезапному заступлению кораблей на боевое дежурство.

«На кораблях Черноморского флота в пунктах базирования Севастополь и Новороссийск проведено специальное корабельное учение «Заступление корабля в боевое дежурство». Учение прошло во всех корабельных соединениях флота», — приводит сообщение флота Интерфакс.

Учения проводились для отработки действий личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования, ведения боя против средств воздушного нападения противника, а также проверки организации приготовления кораблей к бою.
Ранее газета «Новый Севастополь» писала, что экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота провели тренировочные полёты в небе над Крымом.
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Армия , Интерфакс , Краснодарский Край , Новороссийск , Республика Крым , Севастополь
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