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Источник: гиперзвуковая ракета «Циркон» выйдет на госиспытания в 2021 году 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
«Циркон» выйдет на госиспытания в 2021 году
Фото: ТАСС
Госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в 2021 году, всего в ходе них и предшествующего этапа летно-конструкторских испытаний будет выполнено не менее семи пусков с фрегата "Адмирал Горшков" и атомной подлодки "Северодвинск" (СФ). Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В 2021 году после завершения летно-конструкторских испытаний начнутся государственные совместные испытания. В рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены еще два пуска", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "всего в первой половине 2021 года предстоит выполнить четыре пуска "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" Северного флота".

"Со второй половины 2021 года начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск" СФ. Будет выполнено не менее трех пусков", — сообщил источник.

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Армия , Совет Федерации , Москва
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