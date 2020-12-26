«Циркон» выйдет на госиспытания в 2021 году

Госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" начнутся в 2021 году, всего в ходе них и предшествующего этапа летно-конструкторских испытаний будет выполнено не менее семи пусков с фрегата "Адмирал Горшков" и атомной подлодки "Северодвинск" (СФ). Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В 2021 году после завершения летно-конструкторских испытаний начнутся государственные совместные испытания. В рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены еще два пуска", — сказал собеседник агентства.
По его словам, "всего в первой половине 2021 года предстоит выполнить четыре пуска "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" Северного флота".
"Со второй половины 2021 года начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск" СФ. Будет выполнено не менее трех пусков", — сообщил источник.