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Le Monde (Франция): Нагорный Карабах — предвестник завтрашних конфликтов 

ИноСМИ 31 минуту назад
Францию заинтересовала тактика Азербайджана в войне в Карабахе
Фото: Reuters
Новые технологии обеспечили превосходство Азербайджана в конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе. Это может послужить хорошим уроком для европейских армий, которые до сих пор презрительно относились к использованию дронов в боевых операциях, отмечается в статье "Монд".
Нагорный Карабах, крошечная спорная территория между Армений и Азербайджаном, привлекал внимание лишь горстки экспертов по Южному Кавказу и в конечном итоге пропал с радаров геополитики, поскольку его записали в категорию унаследованных после распада СССР замороженных конфликтов. Но через 26 лет после окончания войны в 1994 году (30 000 погибших и десятки тысяч беженцев) в этом горном регионе вновь возник конфликт, чья интенсивность и характеристики заставляют призадуматься военных экспертов.
Менее чем за шесть недель все изменилось. Начавшиеся 27 сентября бои завершились (ценой 6 000 погибших с обеих сторон) поражением армянских сил подписанием 9 ноября навязанного Москвой перемирия. Территория вокруг Нагорного Карабаха, которая была завоевана Арменией в 1994 году, вернулась под власть Азербайджана, причем ту же участь чуть не разделил и сам провозгласивший свою независимость армянский анклав. Этот сценарий не осуществился лишь из-за вмешательства российских сил.
До этого момента считалось, что армянская армия эффективнее и мотивированнее, лучше знает территорию. Тем не менее Азербайджан сформировал за последние годы впечатляющий военный арсенал и тщательно подготовил операции при поддержке страны, которая оказалась на пороге прямого вмешательства: Турции. За 11 месяцев перед началом конфликта Баку закупил у Анкары оружие на 256 миллионов долларов, в том числе шесть боевых дронов Bayraktar. В результате он смог воспользоваться турецкими технологическими достижениями и опытом, приобретенным в том числе в Сирии.
За период с 2016 по 2020 год Турция задействовала десятки тысяч человек (невиданный масштаб по меркам стран-членов НАТО за исключением США) в нескольких трансграничных кампаниях под общим названием «Весенний щит», в результате которых возникало и прямое столкновение с сирийской армией.

Боевые дроны

В рамках последней такой операции в марте 2020 года боевые дроны, артиллерия, системы радиоэлектронной борьбы и спецназ были впервые массово задействованы против регулярной армии, ее бронетехники, артиллерии и ПВО. За три ночи силы Дамаска потеряли 124 танка и единицы бронетехники. Были разрушены штабы, склады и линии снабжения. Хотя ослабленная армия Башара Асада не выдерживает сравнения с армянскими силами в Карабахе, она страдает от такого же технологического отставания и бед: техника еще советского производства, отсутствие поддержки с воздуха, неспособность противостоять «ослепляющим» ее средствам радиоэлектронной борьбы и дронам.
В Баку заявили об участии «боевиков» из США в боях в Карабахе
В Нагорном Карабахе потребовалось всего несколько дней, чтобы обратить в бегство опытную армянскую армию. Дроны турецкого и израильского производства способны выполнять практически те же задачи, что и боевая авиация. Они посеяли страх среди населения, нанесли большой человеческий и материальный ущерб.
В частности, они позволили азербайджанцам провести разведку армянских позиций перед тем, как обстрелять их из артиллерии и перекрыть каналы снабжения. Как уже было в Сирии и Ливии, российские системы ПВО оказались неэффективными против таких небольших и медлительных аппаратов. У Армении не было системы постановки помех, которая могла бы нарушить управление дронами, и она даже не пустила в ход перехватчики Су-30: это было бы слишком дорого, тогда как потеря дрона не играет большой роли для противника.

Фото убитых солдат в соцсетях

«Европа должна внимательно изучить военные уроки этого конфликта, а не рассматривать его как маленькую войну бедных стран, — считает Густав Грессель из Европейского совета по международным отношениям. — Только у Франции и Германии есть достаточно систем постановки помех против дронов (малого радиуса действия), тогда как большинству армий Евросоюза — в частности малых и средних стран-членов — пришлось бы в современной войне так же тяжело, как и армянской армии».
Военный эксперт Мишель Гойя, в свою очередь, привлекает внимание к активному использованию дронов, которые «еще никогда не устраивали такие разрушения в ходе одной кампании»: «В западных армиях считалось хорошим тоном презрительно относиться к этой странной летающей технике, утверждая, что дроны долго не протянут в условиях боев высокой интенсивности, и что боевые самолеты останутся властителями неба. На самом же деле сложилась противоположная картина».
Кроме того, кровавые столкновения в Нагорном Карабахе положили начало новой форме психологической войны: отправка сирийских наемников Турцией вызвала тревогу среди армянского населения анклава и показала всем противникам Анкары, что та может использовать этот резерв боевиков по собственному усмотрению.
Наконец, карабахский конфликт оставил еще один отпечаток в соцсетях с появлением фото и видео убитых солдат, которые в некоторых случаях отправляли прямо их родственникам. Подобный террор посредством Фейсбука и Ютуба раньше еще никогда не применялся в таких масштабах на войне и вызвал осуждение международных гуманитарных организаций и ООН. Напомним, что «Исламское государство» (террористическая организация запрещена в РФ, прим.ред.) и подобные ему движения тоже отправляли фото узников и расправ контактам с телефонов их жертв.
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Армия , Война в Сирии , Башар Асад , ЕС , ООН , Европейский совет , НАТО , Le Monde , Азербайджан , Армения , Москва , Франция
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