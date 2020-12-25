В ЦАР повстанцы отказались от прекращения огня 

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Ранее повстанцы объявили об одностороннем прекращении огня на 72 часа в преддверии выборов в воскресенье.

Согласно агентству, повстанцы заявили, что, столкнувшись с "безответственным упорством правительства ", которое отвергло бы прекращение огня, коалиция "решила нарушить 72-часовое перемирие, которое она наложила на себя, и возобновить свой неумолимый марш к достижению своей конечной цели".

Две группы, входящие в коалицию, подтвердили агентству подлинность данного заявления коалиции.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в столице Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.