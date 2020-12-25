Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Корвет «Гремящий» войдет в состав Тихоокеанского флота 29 декабря 

ТК «Звезда» 1 час назад
Корвет «Гремящий» войдет в состав Тихоокеанского флота 29 декабря
Фото: пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь»
Корвет проекта 20385 «Гремящий» войдет в состав Тихоокеанского флота 29 декабря, сообщает пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь».
Также на предприятии подписан акт государственных испытаний корабля. Подписи на документе поставил председатель Комиссии государственной приемки кораблей капитан I ранга Вячеслав Махорин.
Корвет проекта 20 385 «Гремящий» был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Водоизмещение корвета — до 2200 тонн, длина — около 105 метров, ширина — 13 метров, а скорость — 27 узлов.
На вооружении у «Гремящего» — 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого корвет оснащен УРК «Калибр-НК» с ПУ на 8 ячеек, ЗРК «Редут».
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
ТК «Звезда»: последние новости
Герасимов: военное противостояние в киберпространстве и космосе повышает риски ядерной войны Герасимов: военное противостояние в киберпространстве и космосе повышает риски ядерной войны Шойгу подчеркнул важность работы российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха Шойгу подчеркнул важность работы российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха СМИ: Иран экстренно усилит ПВО для защиты ядерных объектов СМИ: Иран экстренно усилит ПВО для защиты ядерных объектов
Армия , Северная верфь
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение