Корвет «Гремящий» войдет в состав Тихоокеанского флота 29 декабря 

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Также на предприятии подписан акт государственных испытаний корабля. Подписи на документе поставил председатель Комиссии государственной приемки кораблей капитан I ранга Вячеслав Махорин.

Корвет проекта 20 385 «Гремящий» был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Водоизмещение корвета — до 2200 тонн, длина — около 105 метров, ширина — 13 метров, а скорость — 27 узлов.

На вооружении у «Гремящего» — 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого корвет оснащен УРК «Калибр-НК» с ПУ на 8 ячеек, ЗРК «Редут».