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В России провели учения по борьбе с вражескими беспилотниками 

Ferra.ru 2 часа назад
Российские военные провели учения по борьбе с дронами
Фото: Ferra.ru
В сети появилась информация о проведении учений по борьбе с вражескими беспилотниками. Провели их военные Центрального военного округа, а именно подразделения противовоздушной обороны, войска РЭБ, радиоразведки и аэрозольного противодействия.
Сами учения прошли на территории Челябинской области, сообщает Военное Обозрение. При этом в рамках мероприятия роль вражеского беспилотника выполняли аппараты моделей «Орлан-10» и «Тахион». Согласно подготовленному заранее сценарию, они подготавливались ко взлёту и в этот момент их засекла радиоразведка, обнаружив частоты управления дронами. Далее в ход пустили силы РЭБ — её специалисты занялись подавлением каналов связи и навигации дронов.
В то же самое время бойцы аэрозольного противодействия, используя термодымовые установки ТДА-3, скрыли район от противника. Для этого они сделали его невидимым как для визуального, так и для инфракрасного наблюдения. Конец же всем планам вымышленного противника положили зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и «Панцирь-С». Они произвели электронные пуски, уничтожив тем самым цели.
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Комментарии
Армия , Военное обозрение , Челябинская Область
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