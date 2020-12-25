Российские военные провели учения по борьбе с дронами

В сети появилась информация о проведении учений по борьбе с вражескими беспилотниками. Провели их военные Центрального военного округа, а именно подразделения противовоздушной обороны, войска РЭБ, радиоразведки и аэрозольного противодействия.

Сами учения прошли на территории Челябинской области сообщает Военное Обозрение. При этом в рамках мероприятия роль вражеского беспилотника выполняли аппараты моделей «Орлан-10» и «Тахион». Согласно подготовленному заранее сценарию, они подготавливались ко взлёту и в этот момент их засекла радиоразведка, обнаружив частоты управления дронами. Далее в ход пустили силы РЭБ — её специалисты занялись подавлением каналов связи и навигации дронов.

В то же самое время бойцы аэрозольного противодействия, используя термодымовые установки ТДА-3, скрыли район от противника. Для этого они сделали его невидимым как для визуального, так и для инфракрасного наблюдения. Конец же всем планам вымышленного противника положили зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и «Панцирь-С». Они произвели электронные пуски, уничтожив тем самым цели.