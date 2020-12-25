Россия ввела «Авангард» в сферу действия ДСНВ

Владимир Ермаков. Москва добровольно расширила действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему "Авангард", заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД

"Сделано это было в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих, в том числе в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами. Эти вопросы еще предстоит урегулировать. В целом мы открыты к обсуждению данной проблематики и в многосторонних форматах".

Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"

Министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября заявлял, что Россия готова учитывать в ДСНВ системы "Авангард" и "Сармат", но "Посейдон", "Буревестник" и ряд других под этот документ не подпадают.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение обеими сторонами своих ядерных арсеналов таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.