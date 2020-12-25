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Москва

Россия ввела гиперзвуковую систему «Авангард» в сферу действия ДСНВ 

РИА Новости 1 час назад
Россия ввела «Авангард» в сферу действия ДСНВ
Фото: Министерство обороны РФ
Москва добровольно расширила действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на гиперзвуковую систему "Авангард", заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

"Сделано это было в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих, в том числе в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами. Эти вопросы еще предстоит урегулировать. В целом мы открыты к обсуждению данной проблематики и в многосторонних форматах".

Минобороны опубликовало новые данные о скорости "Авангарда"
Министр иностранных дел Сергей Лавров в середине ноября заявлял, что Россия готова учитывать в ДСНВ системы "Авангард" и "Сармат", но "Посейдон", "Буревестник" и ряд других под этот документ не подпадают.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение обеими сторонами своих ядерных арсеналов таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года.
О создании "Авангарда" в марте 2018 года объявил Владимир Путин. По его словам, система способна совершать межконтинентальные полеты в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости.
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Комментарии
Армия , Владимир Ермаков , Сергей Лавров , Владимир Путин , Министерство обороны , МИД , РИА Новости
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