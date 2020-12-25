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РСК «МиГ» завершила выполнение контракта на модернизацию партии МиГ-31 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
РСК «МиГ» модернизировала партию МиГ-31
Фото: © Пресс-служба РСК "МиГ"
Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех") завершила модернизацию партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, сообщила в пятницу ее пресс-служба.

"Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" — филиал корпорации "МиГ" — завершил контракт на капитальный ремонт и модернизацию партии истребителей-перехватчиков МиГ-31. Заключительная боевая машина 25 декабря отправилась на аэродром постоянного базирования", — говорится в сообщении.

"Модернизированный МиГ-31 обладает высокими летно-техническими характеристиками и способен успешно решать боевые задачи в современных условиях", — приводятся в нем слова управляющего директора РСК "МиГ" Андрея Герасимчука.

Как отметили в пресс-службе, очередной контракт на модернизацию партии истребителей-перехватчиков был подписан в 2019 году.

"В планах предприятия — работы по дальнейшему обновлению парка этих машин", — добавили в корпорации.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 — первая боевая машина четвертого поколения, созданная для использования в системе ПВО РФ.
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Комментарии
Армия , Ростех , МиГ , ОАК
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