МИД обвинил США в попытках обострить гонку вооружений 

"Другое дело, что сейчас в некоторых странах такую конкуренцию пытаются обострить под соусом концепции "соперничества великих держав", в том числе в технологической сфере. США явно вознамерились всеми способами добиться односторонних военных преимуществ в духе приснопамятной рейгановской идеи "мира с опорой на силу", — заявил дипломат.