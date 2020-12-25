МИД обвинил США в попытках обострить гонку вооружений 

"Гонка высокотехнологичных вооружений, в том числе гиперзвуковых, безусловно, уже идёт. Ничего нового в этом нет — конкурентная эволюция систем вооружений насчитывает многие сотни лет", — заявил Ермаков, комментируя заявления США и Австралии о запуске нового проекта — SCIFiRE — по совместной разработке гиперзвукового оружия большой дальности с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя.
"Таких стран уже около десятка. Возможно, больше. Оценивать реалистичность их планов по выходу на практические результаты не в компетенции МИД", — сказал он.
"Другое дело, что сейчас в некоторых странах такую конкуренцию пытаются обострить под соусом концепции "соперничества великих держав", в том числе в технологической сфере. США явно вознамерились всеми способами добиться односторонних военных преимуществ в духе приснопамятной рейгановской идеи "мира с опорой на силу", — заявил дипломат.