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Системы ПВО Сирии сбили часть ракет при ударе Израиля по Хаме 

News.ru 2 часа назад
Системы ПВО Сирии сбили часть ракет при ударе Израиля
Фото: РИА Новости
Системы ПВО Сирии смогли отразить большую часть ракет при авиаударе израильских ВВС по целям в сирийской провинции Хама в ночь на 25 декабря. Целью авиаудара стал Научно-исследовательский центр в районе города Масиаф.
В результате авиаудара несколько зданий центра получили незначительные повреждения, сообщил источник Sputnik Arabic. Данных о пострадавших пока нет.
Отмечается, что четыре истребителя F-16 израильских ВВС в ночь на 25 декабря выпустили крылатые ракеты «Далила» из воздушного пространства Ливана. Также появлялась информация, что удар был нанесён из акватории Средиземного моря.
Военный научно-исследовательский центр в сирийском Масиафе уже становился мишенью ВВС Израиля. В мае 2020 был нанесён удар из воздушного пространства Ливана. Тогда никто не пострадал.
18 ноября NEWS.ru писал, что Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения «Аль-Кудс» под Дамаском.
Ракеты в Сирию летели со стороны Голанских высот. Трое сирийских военнослужащих в результате удара погибли и один пострадал. Также имеется материальный ущерб. Кроме того отмечается, что подразделения ПВО Сирии сбили несколько ракет.
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Комментарии 2
Армия , ЦАХАЛ , ИА Sputnik
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