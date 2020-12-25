Системы ПВО Сирии сбили часть ракет при ударе Израиля

Системы ПВО Сирии смогли отразить большую часть ракет при авиаударе израильских ВВС по целям в сирийской провинции Хама в ночь на 25 декабря. Целью авиаудара стал Научно-исследовательский центр в районе города Масиаф.

В результате авиаудара несколько зданий центра получили незначительные повреждения, сообщил источник Sputnik Arabic. Данных о пострадавших пока нет.

Отмечается, что четыре истребителя F-16 израильских ВВС в ночь на 25 декабря выпустили крылатые ракеты «Далила» из воздушного пространства Ливана. Также появлялась информация, что удар был нанесён из акватории Средиземного моря.

Военный научно-исследовательский центр в сирийском Масиафе уже становился мишенью ВВС Израиля. В мае 2020 был нанесён удар из воздушного пространства Ливана. Тогда никто не пострадал.

18 ноября NEWS.ru писал, что Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения «Аль-Кудс» под Дамаском.

Ракеты в Сирию летели со стороны Голанских высот. Трое сирийских военнослужащих в результате удара погибли и один пострадал. Также имеется материальный ущерб. Кроме того отмечается, что подразделения ПВО Сирии сбили несколько ракет.