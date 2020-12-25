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Москва

В штабе российских миротворцев в Приднестровье зарегистрирована вспышка коронавируса 

ТАСС 2 часа назад
Российские миротворцы в Приднестровье заразились COVID
Фото: РИА Новости
В штабе миротворческого контингента в Приднестровье зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом заявил руководитель приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в зоне безопасности конфликта в ходе состоявшейся в пятницу встречи с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским.

"Зафиксирован очаг инфицирования в штабе миротворческих сил. Носители вируса выявлены среди российских представителей, проводится тестирование в приднестровском сегменте", — цитирует слова Белякова пресс-служба лидера Тирасполя. Он добавил, что в связи с произошедшим было отменено очередное заседание ОКК, а штаб миротворцев переведен на карантинный режим. "Миротворческая операция продолжается в штатном режиме, проведена ротация личного состава", — добавил Беляков.

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