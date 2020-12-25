Алиев раскрыл позволивший захватить Шуши маневр

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, как перехитрил армянскую армию и взял Шуши. Хитрый маневр он раскрыл во время визита в Губадлинский район Карабаха.

По словам Алиева, армянские военные ждали атаки на Шушу со стороны Лачина, часть которого перед этим Азербайджан взял под контроль. Баку знал о планах Еревана и пошел на Шушу другим путем — через горы, ущелья и леса, пишет «Российский диалог»

Алиев уверен, что в Армении до сих пор не могут понять, как азербайджанские силы подошли с другой стороны.