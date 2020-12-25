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Ильхам Алиев раскрыл позволивший захватить Шуши хитрый маневр 

Русская Планета и ещё 3 38 минут назад
Алиев раскрыл позволивший захватить Шуши маневр
Фото: Пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, как перехитрил армянскую армию и взял Шуши. Хитрый маневр он раскрыл во время визита в Губадлинский район Карабаха.
По словам Алиева, армянские военные ждали атаки на Шушу со стороны Лачина, часть которого перед этим Азербайджан взял под контроль. Баку знал о планах Еревана и пошел на Шушу другим путем — через горы, ущелья и леса, пишет «Российский диалог».
Алиев уверен, что в Армении до сих пор не могут понять, как азербайджанские силы подошли с другой стороны.
25 декабря президент Азербайджана объявил демобилизацию военных, участвующих в последней войне в Карабахе.
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Армия , В мире , Ильхам Алиев , Азербайджан , Армения , Баку
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