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В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль «Яков Баляев» 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В состав ТОФ вошел новый корабль «Яков Баляев»
Фото: РИА Новости
Новейший минный тральщик "Яков Баляев" вошел в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ТОФ.
"Яков Баляев", построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге по проекту 12700, 22 октября Северным морским путем прибыл во Владивосток, где он прошел программу заводских ходовых и государственных испытаний, в том числе экипаж проверил шестиствольную автоматическую артустановку АК-630 и крупнокалиберные пулеметы.

"После подписания акта о приеме корабля от промышленности и торжественной церемонии поднятия Андреевского флага, на основании приказа Главнокомандующего ВМФ, корабль включен в боевой состав Тихоокеанского флота. В митинге, посвященном этому событию, принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители завода, где создавался корабль, администрации Приморского края, ветераны ВМФ", — сказал собеседник.

Тральщик "Яков Баляев" является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.
Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Водоизмещение — 890 тонн, длина — 62 метра, ширина — 10 метров. Скорость полного хода — 16 узлов, экипаж — 44 человека.
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Армия , Оружие , Сергей Авакянц , Средненевский судостроительный завод , РИА Новости , Владивосток , Приморский Край , Санкт-Петербург
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