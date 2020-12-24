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СМИ: Иран экстренно стягивает силы ПВО к ядерным объектам 

Газета.Ru 12 минут назад
Иран стягивает силы ПВО к ядерным объектам из-за опасений ударов США
Фото: РИА Новости
Иран экстренно развертывает дополнительные силы ПВО вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США. Об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas, ссылаясь на источники.

«Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий, которые могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома», — говорится в сообщении.

В частности, усиливается ПВО ядерных объектов в Фордо и Натанзе — ключевых иранских предприятий по обогащению урана, закрытия которых добивались США.
По данным источников издания, Корпус стражей исламской революции развернул вблизи ядерного объекта Фардо дополнительно комплекс «Бавар-373» вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.
По данным Международного агентства по атомной энергии, на территории Ирана располагается 17 ядерных объектов.
Отмечается, что в Персидский залив вошла израильская подводная лодка с крылатыми ракетами. Дальность их действия составляет не менее 1,5 тыс. км.
Как сообщалось, ВМС США концентрируют многие из своих самых мощных кораблей в Персидском заливе и вокруг него. Пока неясно, в каких целях это осуществляется, однако в СМИ уже не раз звучали предположения о готовящемся Вашингтоном ударе по Ирану.
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