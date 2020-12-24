В Баку заявили об участии «боевиков» из США в боях в Карабахе

Против подразделений Баку в ходе осеннего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе воевали и «боевики» из Соединенных Штатов . Об этом говорится в материале, появившемся в азербайджанском сегменте интернета.

Портал Haqqin обратил внимание на один из роликов, снятых в Ереване во время прошедшей накануне акции протеста против армянского премьера Никола Пашиняна. Видео представляет собой интервью гражданина США Гайка Назаряна, который в качестве добровольца принимал участие в боевых действиях в Карабахе.

Авторы сетевого ресурса напоминают, что ранее писали о привлечении Ереваном к конфликту «террористов» из стран Ближнего Востока и европейских государств. Выложенный ролик доказывает то, что против армии Азербайджана воевали и «боевики» из Штатов, отмечается в процитированной публикации.