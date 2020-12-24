В Баку заявили об участии «боевиков» из США в боях в Карабахе

Против подразделений Баку в ходе осеннего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе воевали и «боевики» из Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, появившемся в азербайджанском сегменте интернета.
Портал Haqqin обратил внимание на один из роликов, снятых в Ереване во время прошедшей накануне акции протеста против армянского премьера Никола Пашиняна. Видео представляет собой интервью гражданина США Гайка Назаряна, который в качестве добровольца принимал участие в боевых действиях в Карабахе.
Авторы сетевого ресурса напоминают, что ранее писали о привлечении Ереваном к конфликту «террористов» из стран Ближнего Востока и европейских государств. Выложенный ролик доказывает то, что против армии Азербайджана воевали и «боевики» из Штатов, отмечается в процитированной публикации.
Ранее в четверг сообщалось, что Ильхам Алиев, азербайджанский президент, свалил армянский указатель и потоптался на нем в ходе визита в районы, которые вышли из-под контроля властей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.