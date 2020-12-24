Герасимова встревожила активность НАТО у границ России

«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полетов стратегической авиации США», — сказал Герасимов.

Он напомнил, что ранее Россия предлагала партнерам в НАТО и США подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации. Начальник Генштаба отметил, что предложения включали возобновление диалога по военной линии для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих озабоченность у России и НАТО.

«Начать можно было бы с консультаций на уровне военных экспертов», — пояснил Герасимов.

Также предлагалось принять меры по снижению активности военной деятельности вдоль линии непосредственного соприкосновения Россия-НАТО, действуя на основе взаимности и максимальной транспарентности. Кроме того, Россия предложила совершенствовать механизм предотвращения опасной военной деятельности в воздушном пространстве и на море, в первую очередь — на Балтике и в Черноморском регионе.