Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря вызывают опасения у РФ 

Аргументы Недели 1 час назад
Герасимова встревожила активность НАТО у границ России
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря и увеличение количества полетов стратегической авиации США вызывает опасение у РФ, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе.

«Вызывает опасение кратно возросшее число заходов кораблей НАТО в Черное, Балтийское и Баренцево моря. Увеличилось также количество полетов стратегической авиации США», — сказал Герасимов.

Он напомнил, что ранее Россия предлагала партнерам в НАТО и США подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации. Начальник Генштаба отметил, что предложения включали возобновление диалога по военной линии для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих озабоченность у России и НАТО.

«Начать можно было бы с консультаций на уровне военных экспертов», — пояснил Герасимов.

Также предлагалось принять меры по снижению активности военной деятельности вдоль линии непосредственного соприкосновения Россия-НАТО, действуя на основе взаимности и максимальной транспарентности. Кроме того, Россия предложила совершенствовать механизм предотвращения опасной военной деятельности в воздушном пространстве и на море, в первую очередь — на Балтике и в Черноморском регионе.

«Эти предложения неоднократно доводились, в том числе на Совете Россия — НАТО, однако никакой реакции на наши инициативы так и не получено», — подчеркнул начальник Генштаба.

Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Аргументы Недели: последние новости
Портал Haqqin: против армии Азербайджана в Карабахе воевали и «боевики» из США Портал Haqqin: против армии Азербайджана в Карабахе воевали и «боевики» из США Политолог Дудчак: НАТО делает мишенью для ракет России Польшу и Прибалтику, размещая там свои военные базы Политолог Дудчак: НАТО делает мишенью для ракет России Польшу и Прибалтику, размещая там свои военные базы Бывший полковник Баранец: война в Карабахе стала «очень серьезным уроком на завтра» для России Бывший полковник Баранец: война в Карабахе стала «очень серьезным уроком на завтра» для России
Комментарии
Армия , Валерий Герасимов , Генштаб , НАТО , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
01:00
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
Происшествия
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
00:54
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
Происшествия
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
00:56
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение